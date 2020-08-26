На 27 августа приходится народный праздник день Михея-Тиховея

https://racurs.ua/n143010-27-avgusta-otmechaut-den-miheya-tihoveya.html

Ракурс

27 августа православная церковь чтит «малого» библейского пророка Михея.

Михей жил в VIII в. до н. е. и был современником одного из «великих пророков» Ветхого Завета — Исайи.

Михей — автор пророческой книги «Книга пророка Михея», в которой, в частности, первым из пророков предсказал падение израильского царства Иудеи из-за греховного поведения ее политических и религиозных лидеров. Также Михей считается основоположником тенденции упрощать иудаизм и его суть.

Кроме того, именно Михей одним из первых стал предсказывать приход Мессии.

Также на 27 августа приходится предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. Само Успение приходится на 28 августа. Успения считается днем ​​окончания земной жизни Девы Марии, матери Иисуса Христа.

В народе 27 августа традиционно отмечали день Михея-Тиховея. В этот день было принято наблюдать за ветром и анализировать, какой будет погода в ближайшие дни. Также в этот период начинали сеять озимые.

Народные приметы: