Пасха в Украине. Фото: ТСН

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Рейтинг праздников в Украине составили социологи. В этом году любимыми праздниками украинцев остаются Рождество Христово, Пасха и Новый год.

У 79% опрошенных самым популярным официальным праздником является Рождество Христово, а в 77% - Пасха. Еще 74% опрошенных считают самым популярным праздником Новый год, а 40% - Международный женский день. День Победы важный праздник для 33% украинцев, а Троица — 31%. Еще 19% украинцев считают главным праздником День Независимости Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, проведенного в феврале.

Данные свидетельствуют, что наименее популярные официальные праздники украинцев — День защитника Украины (13%), День международной солидарности трудящихся (11%) и День Конституции (7%).

За последние два года уменьшилось количество тех, кто считает любимыми праздниками: Пасху — с 82% до 77%, Рождество (с 81% до 79%), Новый год (с 79% до 74%), Международный женский день (с 45% до 40%), Троицу (с 35% до 31%). При этом с 16% до 19% выросло количество тех, которые считают любимым сватом День Независимости Украины, и с 11% до 13% - День защитника Украины.

Что касается региональных предпочтений, то больше всего уважают религиозные праздники в западных областях. На Западе Рождество является самым любимым для 88% опрошенных, Пасха — 86% украинцев, Троица — 50% респондентов. На Востоке Рождество является самым любимым праздником для 72%, Пасха — для 69%, а Троица — 21% опрошенных. В южных регионе, соответственно — 75%, 78% и 26%, а в центральных — 76%, 73% и 24%.

Новый год самый популярный праздник в восточных областях — за это проголосовали 88% опрошенных, в южных областях — 82%, в центральных регионах — у этого праздника 72% симпатиков, а в западных — 63%.

Напомним, в феврале опрос КМИС показал, что президент Украины Владимир Зеленский потерял за два месяца 13% поддержки и позитивного к себе отношения.