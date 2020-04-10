Жене экс-министра Леонида Кожары сообщили о подозрении. Фото: ukranews.com

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Полиция совместно с прокуратурой 10 апреля сообщили жене бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары о подозрении за заведомо ложные показания.

Следователи установили, что женщина умышленно сообщила правоохранителям недостоверные сведения о фактах и обстоятельствах совершения ее мужем уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) УК Украины. Об этом 10 декабря сообщила прокуратура Киевской области.

Отмечается, что жена Кожары второй раз дала ложные показания на заседании суда, где избирали меру пресечения ее мужу. В прокуратуре считают, что таким образом она пыталась способствовать тому, чтобы ее муж избежал ответственности. Такие действия квалифицировали по ч. 2 ст. 384 (заведомо ложное показание свидетеля) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева 27 марта арестовал бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару до 25 мая. Кожару подозревают в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого, который ранее также возглавлял телеканал «Интер». Экс-главу МИД задержали 25 февраля.

Тело Старицкого с огнестрельными ранениями полиция обнаружила в доме Кожары в селе Чайки Киевской области в ночь на 22 февраля. Предприниматель погиб от пуль, выпущенных во время застолья из наградного оружия Кожары — пистолета Jericho 941. Гость и хозяин дома в этот момент были нетрезвы.