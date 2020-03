Леонид Кожара, фото: The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland

Кожара в суде: жена экс-министра взяла убийство на себя, у прокуратуры другая версия

https://racurs.ua/n135826-kojara-v-sude-jena-eks-ministra-vzyala-ubiystvo-na-sebya-prokuratura-imeet-druguu-versiu.html

26 мар 2020, 17:56 999

Ракурс