Кожара в суде: жена экс-министра взяла убийство на себя, у прокуратуры другая версия

Леонид Кожара, фото: The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland

https://racurs.ua/n135826-kojara-v-sude-jena-eks-ministra-vzyala-ubiystvo-na-sebya-prokuratura-imeet-druguu-versiu.html

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Защита Леонида Кожары, бывшего министра иностранных дел в правительстве Николая Азарова, которого подозревают в убийстве 21 февраля бывшего главы правления «Интера», предпринимателя Сергея Старицкого, утверждает, что жена экс-министр Марина Козерод призналась в совершении этого преступления.

По версии адвокатов Кожара, убийство Старицкого произошло случайно.

Тогда в доме Кожары экс-министр и Старицкий в «непринужденной атмосфере» отдыхали, в частности — употребляли спиртные напитки.

Впоследствии, когда Кожара якобы был на втором этаже дома, в правой руке Старицкого, который, по версии защиты, был в состоянии опьянения, Козерод якобы «увидела пистолет», который попыталась у него отобрать

По словам адвокатов, Козерод 25 марта подала заявление о признании в совершении уголовного преступления. По словам представителя прокуратуры, правоохранители это заявление еще не получали.

В то же время прокуроры эту версию отвергают. По мнению следствия, во время употребления алкогольных напитков между Старицким и Кожарой возник конфликт, в результате которого были разбиты очки экс-министра и Кожара ранил глаза.

После этого Кожара якобы поднялся на второй этаж дома, где достал из шкафа пистолет и зарядил его. Вернувшись к Старицкому, он ударил его пистолетом по затылку, после чего выстрелил в правый глаз бизнесмена, считает следствие.

От полученных травм Старицкий скончался на месте инцидента.

Напомним, Кожару вчера задержали и вручили ему подозрение.