Сергей Старицкий и Леонид Кожара. Фото: Радио ТРЕК

https://racurs.ua/n135815-kojara-v-sude-kak-izbiraut-meru-presecheniya-eks-ministru-pravitelstva-azarova-translyaciya.html

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Леонид Кожара, бывший министр иностранных дел Украины в правительстве Николая Азарова, сейчас находится в Шевченковском райсуде Киева в статусе подозреваемого в умышленном убийстве.

Суд должен избрать Кожаре меру пресечения. Прокуратура ходатайствует о содержании под стражей.

В начале заседания сторона защиты заявила ходатайство о закрытом формате слушания якобы из-за разглашения конфиденциальных медицинских данных подозреваемого. Однако судья удовлетворил его частично: заседание будет закрытым только во время допроса свидетелей, объяснений обвиняемого и объявления доводов, в которых адвокаты усматривают врачебную тайну.

Также защита настаивает на перевручении подозрения, заявляя, что обстоятельства, при которых было вручено ходатайство о применении меры пресечения, были неприемлемыми — «на капоте, на колесах автомобиля, на грунтовой дороге, под гоготание гостей». К тому же, адвокаты назвали врученные Кожаре копии документов нечитабельными и некачественными, изучая которые нужно «ломать глаза».

Кожару подозревают в убийстве бывшего главы правления «Интера» Сергея Старицкого, которого нашли застреленным в доме экс-министра на Киевщине в феврале этого года.

Кожару задержали накануне. Подозрение ему вручили прямо на дороге. Экс-министр вместе с женой заявляет, что Старицкий совершил самоубийство.

Как известно, Старицкий получил смертельные ранения из наградного оружия Кожары.