Карантин и образование: министр рассказала о планах относительно ВНО, вступительной кампании и окончания обучения, фото — Нежин

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Карантин в Украине существенно корректирует образовательный процесс в школах и высших учебных заведениях. Учебный год закончится 1 июля, а до 24 апреля будет проводиться дистанционно.

Об этом сегодня на онлайн-брифинге заявила исполняющий обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

Если будет возможно продолжить обучение в школах в этом учебном году, то в мае или в июне мы вернемся за школьные парты, — рассказала Мандзий.

В эти месяцы будет происходить обобщение и суммирование материала, который сейчас подается дистанционно. В таком случае обучение закончится 1 июля, кроме выпускников 11 класса. Они выйдут из школы, когда получат документ об образовании. Вполне вероятно, что в сентябре школьники будут наверстывать часть материала прошлого учебного года. Государственную итоговую аттестацию отменят для 4 и 9 классов.

Сессию внешнего независимого оценивания знаний (ВНО) в этом году обещают провести обязательно. В МОН рассматривают несколько вариантов старта вступительной кампании.

Если карантин завершится в мае-июне, педагоги смогут провести и пробную сессию ВНО, и само тестирование в июне. Если ученики вернутся к учебе позже, тогда основную сессию ВНО проведут в июле.

Мандзий рассказала, что старт вступительной кампании однозначно сместят. ВНО может пройти или в 20-х числах июня, или в июле-августе. Если следовать худшим прогнозам, то вступительная кампания стартует в сентябре и должна завершиться ориентировочно в середине октября.

Украинский центр оценивания качества образования в апреле обнародует детали подготовки к ВНО, а министерство подготовит приказ об изменении правил приема в учреждения высшего образования, скорректировав даты вступления.