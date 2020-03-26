Карантин и образование: министр рассказала о планах относительно ВНО, вступительной кампании и окончания обучения (ВИДЕО)https://racurs.ua/n135814-karantin-i-obrazovanie-ministr-rasskazala-o-planah-otnositelno-vno-vstupitelnoy-kampanii.htmlРакурс
Карантин в Украине существенно корректирует образовательный процесс в школах и высших учебных заведениях. Учебный год закончится 1 июля, а до 24 апреля будет проводиться дистанционно.
Об этом сегодня на онлайн-брифинге заявила исполняющий обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.
Если будет возможно продолжить обучение в школах в этом учебном году, то в мае или в июне мы вернемся за школьные парты, — рассказала Мандзий.
В эти месяцы будет происходить обобщение и суммирование материала, который сейчас подается дистанционно. В таком случае обучение закончится 1 июля, кроме выпускников 11 класса. Они выйдут из школы, когда получат документ об образовании. Вполне вероятно, что в сентябре школьники будут наверстывать часть материала прошлого учебного года. Государственную итоговую аттестацию отменят для 4 и 9 классов.
Сессию внешнего независимого оценивания знаний (ВНО) в этом году обещают провести обязательно. В МОН рассматривают несколько вариантов старта вступительной кампании.
Если карантин завершится в мае-июне, педагоги смогут провести и пробную сессию ВНО, и само тестирование в июне. Если ученики вернутся к учебе позже, тогда основную сессию ВНО проведут в июле.
Мандзий рассказала, что старт вступительной кампании однозначно сместят. ВНО может пройти или в 20-х числах июня, или в июле-августе. Если следовать худшим прогнозам, то вступительная кампания стартует в сентябре и должна завершиться ориентировочно в середине октября.
Украинский центр оценивания качества образования в апреле обнародует детали подготовки к ВНО, а министерство подготовит приказ об изменении правил приема в учреждения высшего образования, скорректировав даты вступления.
До завершения карантина обучение в школах продлится дистанционно. Если в структуре учебного года предусмотрены каникулы, они сохраняются. Заданий для учащихся в это время должно быть меньше, либо не быть вообще, — сообщила министр.