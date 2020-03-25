Денис Шмыгаль. Скриншот из трансляции

https://racurs.ua/n135746-kabmin-vvel-rejim-chrezvychaynoy-situacii-po-vsey-ukraine.html

Ракурс

Кабинет министров Украины сегодня ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории государства.

Также продлили на 30 дней карантин в Украине— до 24 апреля. Об этом 25 декабря шла речь во время заседания правительства, которое транслировалось на странице Кабмина в YouTube.

Статистика продолжает ухудшаться. Поэтому сегодня Кабмин рассмотрит вопрос введения чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и перевод НС единой государственной системы гражданской защиты, — объяснил необходимость введения такого режима перед голосованием премьер- министр Денис Шмыгаль.

Также чиновники сегодня рассмотрят проект закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно криминализации перемещения через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения», постановления об особенностях предоставления жилищных субсидий и о внесении изменений в порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы.

Кроме того, будут рассмотрены некоторые вопросы предоставления в 2020 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление поддержки отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения.

Напомним, сегодня Кабинет министров Украины собрался на заседание. Чиновники рассмотрят вопросы, связанные с карантином и распространением коронавируса в Украине, трансплантологией и денежной помощи семьям погибших в АТО военным.