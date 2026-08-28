Денис Шмыгаль, фото: t.me/Denys_Smyhal

https://racurs.ua/n215903-ukraina-nakopila-gaz-neobhodimyy-dlya-prohojdeniya-zimy-shmigal.html

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️Україна накопичила газ, необхідний для базового сценарію проходження зими.

Про це заявив перший віце-премʼєр — міністр енергетики України Денис Шмигаль, повідомляє прес-служба Міненерго.

Шмигаль зазначив, що в українських підземних сховищах наразі 14,6 млрд куб. м газу.

За його словами, Україна досягла цільового показника наповненості ПСГ на місяць раніше від плану.