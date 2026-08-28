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Денис Шмыгаль, фото: t.me/Denys_Smyhal
Украина накопила газ, необходимый для прохождения зимы — Шмигальhttps://racurs.ua/n215903-ukraina-nakopila-gaz-neobhodimyy-dlya-prohojdeniya-zimy-shmigal.htmlРакурс
️Україна накопичила газ, необхідний для базового сценарію проходження зими.
Про це заявив перший віце-премʼєр — міністр енергетики України Денис Шмигаль, повідомляє прес-служба Міненерго.
Шмигаль зазначив, що в українських підземних сховищах наразі 14,6 млрд куб. м газу.
За його словами, Україна досягла цільового показника наповненості ПСГ на місяць раніше від плану.
Дякую усім, хто щодня працює на цей результат і продовжує забезпечувати стабільність газової галузі та енергетичну безпеку України: українським видобувним компаніям, Оператору ГТС України, Нафтогазу та всім працівникам паливно-енергетичного комплексу, — зазначив він. — У частині запасів газу ми готові до осінньо-зимового періоду 2026/2027. Продовжуємо роботу за іншими напрямами.