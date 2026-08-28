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Ракурс
Денис Шмигаль, фото: t.me/Denys_Smyhal

Україна накопичила газ, необхідний для проходження зими — Шмигаль

28 сер 2026, 18:08
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️Україна накопичила газ, необхідний для базового сценарію проходження зими.

Про це заявив перший віце-премʼєр — міністр енергетики України Денис Шмигаль, повідомляє прес-служба Міненерго.

Шмигаль зазначив, що в українських підземних сховищах наразі 14,6 млрд куб. м газу.

За його словами, Україна досягла цільового показника наповненості ПСГ на місяць раніше від плану.

Дякую усім, хто щодня працює на цей результат і продовжує забезпечувати стабільність газової галузі та енергетичну безпеку України: українським видобувним компаніям, Оператору ГТС України, Нафтогазу та всім працівникам паливно-енергетичного комплексу, — зазначив він. — У частині запасів газу ми готові до осінньо-зимового періоду 2026/2027. Продовжуємо роботу за іншими напрямами.

Джерело: Ракурс


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