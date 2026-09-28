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Ціни на газ для населення не змінюватимуть до весни, фото: t.me/Koretskyi_official

Пільгові ціни на газ для населення збережуться до кінця опалювального сезону — Корецький

28 вер 2026, 14:21
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Кабмін зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня, тобто фактично до кінця опалювального сезону.

Про це сьогодні, 28 вересня, повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Це рішення ухвалено в умовах дії мораторію на підвищення тарифів, запровадженого Парламентом на час воєнного стану, та з урахуванням складної соціально-економічної ситуації в країні, — наголосив він.

Корецький додав, що на виконання зобов’язань перед міжнародними партнерами, Кабмін спільно з іншими органами влади працює над:

  • удосконаленням системи тарифної політики;
  • запровадженням справедливого й прозорого тарифоутворення з одночасним збільшенням адресної допомоги «тим, хто її дійсно потребує".

Джерело: Ракурс


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