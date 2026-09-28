Ракурсhttps://racurs.ua/
Цены на газ для населения не будут менять до весны, фото: t.me/Koretskyi_official
Льготные цены на газ для населения сохранятся до конца отопительного сезона — Корецкийhttps://racurs.ua/n216483-lgotnye-ceny-na-gaz-dlya-naseleniya-sohranyatsya-do-konca-otopitelnogo-sezona-koreckiy.htmlРакурс
Кабмін зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня, тобто фактично до кінця опалювального сезону.
Про це сьогодні, 28 вересня, повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
Це рішення ухвалено в умовах дії мораторію на підвищення тарифів, запровадженого Парламентом на час воєнного стану, та з урахуванням складної соціально-економічної ситуації в країні, — наголосив він.
Корецький додав, що на виконання зобов’язань перед міжнародними партнерами, Кабмін спільно з іншими органами влади працює над:
- удосконаленням системи тарифної політики;
- запровадженням справедливого й прозорого тарифоутворення з одночасним збільшенням адресної допомоги «тим, хто її дійсно потребує".