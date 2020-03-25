Принц Чарльз, фото: Dan Marsh

https://racurs.ua/n135745-koronavirus-obnarujili-u-naslednika-britanskoy-korony-princa-charlza.html

Ракурс

Британский принц Чарльз, сын королевы Елизаветы II, сдал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными.

У 71-летнего наследника престола в воскресенье проявились «легкие симптомы». В понедельник он прошел медобследование, результаты которого стали известны во вторник поздно вечером. Об этом сообщает издание SkyNews со ссылкой на заявление пресс-службы королевского дворца.

Чарльз сейчас находится на самоизоляции в доме в Шотландии. Он чувствует себя хорошо и в течение последних дней работал из дома. Также на самоизоляции находится его жена, герцогиня Корнуэльская Камилла, тест на коронавирус которой был отрицательным.

Отмечается, что установить, от кого заразился принц Чарльз, невозможно, поскольку в течение последних нескольких недель он принимал участие во многих мероприятиях.

Напомним, принц Чарльз — не первый монарх, у которого обнаружили новый коронавирус. На прошлой неделе стало известно, что заразился князь Монако Альбер II.