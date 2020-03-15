Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/n135183-tramp-sdelal-test-na-koronavirus-stali-izvestny-rezultaty.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп недавно сдал тест на коронавирус.

Результаты теста оказались отрицательными. Об этом заявил врач Белого дома Шон Конли, сообщает издание Politico.

В то же время врач не сообщил, будет ли Трамп сдавать повторный тест на коронавирус, как это обычно делается в случае с SARS-CoV-2.

Тест Трамп согласился пройти в пятницу вечером, но нужно было время установления его результатов в лаборатории.

За неделю до этого президент США контактировал с двумя членами бразильской правительственной делегации, у которых впоследствии обнаружили новый коронавирус. Однако, по словам Конли, никаких симптомов, похожих на коронавирус, у Трампа с тех пор не появилось.

Напомним, президент Бразилии Жаир Болсонару недавно опроверг распространенную ранее СМИ информацию о том, что у него в результате проведенных тестов якобы нашли коронавирус.