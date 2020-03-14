Дональд Трамп, фото: The White House

https://racurs.ua/n135174-u-trampa-simptomov-koronavirusa-net-karantin-ne-nujen-vrach-belogo-doma.html

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Президенту США Дональду Трампу не нужно отправляться на карантин из-за угрозы инфицирования новым коронавирусом.

Такого мнения придерживается врач Белого дома Шон Конли, сообщает CNN.

Трамп недавно контактировал с двумя людьми, у которых впоследствии обнаружили коронавирус.

Конли в сообщении, опубликованном в пятницу вечером, заверил, что у президента США симптомов этого заболевания нет.

Трамп непродолжительное время контактировал с представителем президента Бразилии Жаира Болсонару Фабио Вайнгартеном. Симптомы коронавируса у бразильского чиновника появились спустя три дня после встречи с Трампом.

Также Трамп контактировал с поверенным в делах Бразилии в Вашингтоне Нестором Форстером, у которого 13 марта обнаружили коронавирус. Конли уверяет, что Трамп контактировал с Форстером еще до того, как у последнего появились симптомы коронавируса.

Эти взаимодействия можно отнести к категории низких рисков передачи в соответствии с основными принципами Центра по контролю и профилактике заболеваний в США, — отметил Конли. — Сейчас нет никаких признаков для домашнего карантина.

Он заверил, что внимательно следит за здоровьем Трампа.

Напомним, Болсонару вчера опроверг распространенную ранее СМИ информацию о том, что у него якобы нашли коронавирус.