Дональд Трамп, фото: The White House

https://racurs.ua/ua/n135174-u-trampa-symptomiv-koronavirusu-nemaie-karantyn-ne-potriben-likar-bilogo-domu.html

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Президентові США Дональду Трампу не потрібно відправлятися на карантин через загрозу інфікування новим коронавірусом.

Такої думки дотримується лікар Білого дому Шон Конлі, повідомляє CNN.

Трамп нещодавно контактував з двома людьми, у яких згодом виявили коронавірус.

Конлі у повідомленні, опублікованому в п’ятницю ввечері, запевнив, що в президента США симптомів цього захворювання немає.

Трамп нетривалий час контактував з речником президента Бразилії Жаїра Болсонару Фабіо Вайнгартеном. Симптоми коронавірусу у бразильського чиновника з’явилися через три дні після зустрічі з Трампом.

Також Трамп контактував з повіреним у справах Бразилії у Вашингтоні Нестором Форстером, у котрого 13 березня виявили коронавірус. Конлі запевняє, що Трамп контактував із Форстером ще до того, як в останнього з’явилися симптоми коронавірусу.

Ці взаємодії можна віднести до категорії низьких ризиків передачі відповідно до основних принципів Центру з контролю та профілактики захворювань у США, — наголосив Конлі. — Наразі немає ніяких ознак для домашнього карантину.

Він запевнив, що уважно стежить за здоров’ям Трампа.

Нагадаємо, Болсонару вчора спростував поширену раніше ЗМІ інформацію про те, що в нього нібито знайшли коронавірус.