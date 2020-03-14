Через коронавірус Польща закриває кордони. Фото: EPA-EFE

https://racurs.ua/ua/n135155-cherez-koronavirus-polscha-zakryvaie-kordony-trampa-pereviryat-na-covid-19.html

Ракурс

Китайський коронавірус став причиною смерті вже двох поляків. Влада Польщі ухвалила рішення тимчасово відновити прикордонний контроль з сусідніми європейськими країнами, а також призупинити міжнародне пасажирське залізничне та авіасполучення.

Зупинка міжнародного сполучення відбудеться в ніч з 14 на 15 березня. Про це на заявив глава уряду Матеуш Моравецький, пише «Укрінформ».

Планується відновити контроль з європейськими сусідами спочатку на 10 днів. У разі необхідності його зможуть продовжити на 20 днів і на місяць. За словами Моравецького, такі заходи вводяться для безпеки поляків, адже всі заражені в Польщі громадяни приїхали з інших країн або заразилися від тих, хто був в країнах, де коронавірус стрімко поширюється.

Водночас заборона не стосуватиметься вантажних перевезень. Також без змін залишиться внутрішній та залізничний рух в Польщі. Окрім того, зазначив прем'єр, кордон буде відкритим для поляків з подальшою можливістю їхньої обсервації.

Також в Польщі призупинять роботу торгових центрів і розважальних закладів. Масові зібрання обмежать максимум до 50 осіб.

Раніше у Вроцлаві на південному заході Польщі в інфекційній лікарні померла друга в країні людина, заражена коронавірусом. Про це в Twitter повідомило міністерство охорони здоров’я Польщі.

Загиблий — 73-річний чоловік, який перебував у важкому стані.

У США тим часом президента Дональда Трампа перевірять на COVID-19, адже у ще однієї людини, з якою він контактував, виявили коронавірус, пише The Time. Як зазначає видання, попри застереження президент США продовжував обмінюватися рукостисканнями.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп оголосив про введення в країні надзвичайного стану через поширення коронавірусу. Це дозволить отримати доступ до 50 млрд дол. з фонду боротьби зі стихійними лихами, які будуть спрямовані на усунення епідемії.