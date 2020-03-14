Из-за коронавируса Польша закрывает границы. Фото: EPA-EFE

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Китайский коронавирус стал причиной смерти уже двух поляков. Власти Польши приняли решение временно возобновить пограничный контроль с соседними европейскими странами, а также приостановить международное пассажирское железнодорожное и авиасообщение.

Остановка международного сообщения состоится в ночь с 14 на 15 марта. Об этом на заявил глава правительства Матеуш Моравецкий, пишет «Укринформ».

Планируется восстановить контроль с европейскими соседями сначала на 10 дней. В случае необходимости его смогут продлить на 20 дней и на месяц. По словам Моравецкого, такие меры вводятся для безопасности поляков, ведь все зараженные в Польше граждане приехали из других стран или заразились от тех, кто был в странах, где коронавирус стремительно распространяется.

В то же время запрет не будет касаться грузовых перевозок. Также без изменений останется внутреннее и железнодорожное движение в Польше. Кроме того, отметил премьер, граница будет открытым для поляков с последующей возможностью их обсервации.

Также в Польше приостановят работу торговых центров и развлекательных заведений. Массовые собрания ограничат максимум до 50 человек.

Ранее во Вроцлаве на юго-западе Польши в инфекционной больнице умер второй в стране человек, зараженный коронавирусом. Об этом в Twitter сообщило министерство здравоохранения Польши.

Погибший — 73-летний мужчина, который находился в тяжелом состоянии.

В США тем временем президента Дональда Трампа проверят на COVID-19, ведь у еще одного человека, с которым он контактировал, обнаружили коронавирус, пишет The Time. Как отмечает издание, несмотря на предостережения, президент США продолжал обмениваться рукопожатиями.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп объявил о введении в стране чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса. Это позволит получить доступ к 50 млрд долл. из фонда борьбы со стихийными бедствиями, которые будут направлены на устранение эпидемии.