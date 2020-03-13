Коронавирус в США: Трамп ввел чрезвычайное положение

Дональд Трамп. Фото: Слово и Дело

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Президент США Дональд Трамп объявил о введении в стране чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса. Это позволит получить доступ к 50 млрд долл. из фонда борьбы со стихийными бедствиями, которые будут направлены на устранение эпидемии.

Заявление о введении в США чрезвычайного положения Трамп сделал во время сегодняшней пресс-конференции.

Американский президент заявил, что позволил министру здравоохранения и социальных служб Алексу Азару отказаться от федеральных положений и законов, что позволит предоставить врачам «гибкость» в лечении пациентов.

Трамп также призвал создать экстренные центры, которые помогут оперативно реагировать на распространение коронавируса и бороться с ним.

Как известно, введение чрезвычайного положения существенно расширяет полномочия президента. Глава Белого дома может взять под контроль интернет и даже приостанавливать действие законов.

Бывший американский президент Барак Обама объявлял в США чрезвычайное положение в 2009 году из-за эпидемии «свиного гриппа».