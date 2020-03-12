Коронавирус: Трамп без предупреждения закрыл США от Европы на 30 дней, фото — Белый дом

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Борьба с коронавирусом COVID-19 в Соединенных Штатах приобретает жесткие формы. Президент США Дональд Трамп в телеобращении к нации 12 марта в связи заявил, что поскольку Евросоюз не смог принять эффективные меры по предупреждению эпидемии, как это сделали США, то Вашингтон запрещает въезд из Европы на 30 дней.

Запрет начинает действовать с 13 марта, для граждан Великобритании сделают исключение. Путешествовать в США нельзя лицам, посещавшим Шенгенскую зону, но бан не касается лиц со статусом постоянного законного проживания в США и их ближайших родственников.

Пострадавшим от болезни работающим американцам Трамп гарантировал финансовую помощь. Он назвал выплаты «беспрецедентными мерами», а также пообещал малому и среднему бизнесу, который пострадает в результате эпидемии, кредиты с низкой процентной ставкой.

США готовы к коронавирусу лучше любой другой страны, «у вируса не будет ни шанса, — произнес Трамп.

США не согласовывали и не координировали с ЕС введение запрета на въезд в страну иностранцев, прибывающих из стран Европы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на европейского дипломата. Пока официально в ЕС запрет Трампа не комментировали.

Вслед за Соединенными Штатами Саудовская Аравия объявила о запрете на въезд в страну туристов из ЕС.

Согласно последним данным телекомпании CNN, которая ссылается на федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний, число случаев заражения новым коронавирусом в США достигло 1 тыс. 162, умерли 37 человек.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)