Минские соглашения% Киев согласился создать в ТКГ орган для прямых «консультаций» с боевиками ДНР-ЛНР, фото — Цензор

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Созданием консультативного совета для прямых «консультаций» с боевиками так называемых ДНР-ЛНР закончилось в Минске вечером 11 марта очередное заседание трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Переговоры в Минске снова провели руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Последним пунктом договоренностей, о которых информирует Офис президента, стал «вопрос введения консультативного совета». Окончательно решение ТКГ о введении этого органа, который будет действовать в составе политической подгруппы, Киев обещает подписать после консультаций с ОБСЕ, Парижем и Берлином.

Кроме того, в Минске договорились еще раз согласовать списки лиц для нового обмена, обсудили новые участки разведения сил и средств и одновременное открытие КПВВ в Золотом и Счастье.

Козак прокомментировал росСМИ договоренности так: «Новый механизм урегулирования конфликта на Украине предусматривает создание переговорной площадки с участием нормандской четверки и сторон конфликта». Он назвал консультативный совет «диалоговой площадкой с участием сторон нормандского формата, с участием сторон конфликта».

Аналогично трактует появление нового органа и фейковый МИД так называемой Донецкой народной республики. Представитель боевиков ЛНР Родион Мирошник отметил, что участники ТКГ впервые закрепили обязательства сторон в протоколе, который передан в секретариат ОБСЕ. При этом он написал в своем телеграм-канале, что стороны договорились не раскрывать детали договоренностей, однако сообщил, что «обязательства касаются подготовки обмена пленными, выработки компромиссных предложений по участкам разведения сил и средств и создания консультативного совета по политическим вопросам».

В начале февраля президент Владимир Зеленский заявлял, что новый обмен будет происходить отдельно с ДНР-ЛНР и с Россией. Списки на обмен с Россией и фейковыми ДНР-ЛНР Киев пока согласовывает со сторонами процесса. В них немало крымских татар, которые страдают от давления и преследований оккупационной власти Кремля.