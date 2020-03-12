Мінські угоди: Київ погодився створити в ТКГ орган для прямих «консультацій» з бойовиками ДНР-ЛНР, фото — Цензор

https://racurs.ua/ua/n135023-kyyiv-pogodyvsya-u-minsku-stvoryty-organ-dlya-pryamyh-konsultaciy-z-boyovykamy-dnr-lnr.html

Ракурс

Створенням консультативної ради для прямих «консультацій» з бойовиками так званих ДНР-ЛНР закінчилося у Мінську увечері 11 березня чергове засідання тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Переговори у Мінську знову провели керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Останнім пунктом домовленостей, про які інформує Офіс президента, стало «питання запровадження консультативної ради». Остаточно рішення ТКГ щодо запровадження цього органу, який діятиме в складі політичної підгрупи, Київ обіцяє підписати після консультацій з ОБСЄ, Парижем та Берліном.

Крім того, у Мінську домовилися ще раз узгодити списки осіб для нового обміну, обговорили нові ділянки розведення сил і засобів і одночасне відкриття КПВВ у Золотому і Щасті.

Козак прокоментував росЗМІ домовленості так: «Новий механізм врегулювання конфлікту на Україні передбачає створення переговорної майданчики за участю нормандської четвірки і сторін конфлікту». Він назвав консультативну раду «діалоговим майданчиком за участю сторін нормандського формату, за участю сторін конфлікту».

Аналогічно трактує появу нового органу й фейкове МЗС так званої Донецької народної республіки. Представник бойовиків ЛНР Родіон Мірошник зазначив, що учасники ТКГ вперше закріпили зобов’язання сторін в протоколі, який переданий до секретаріату ОБСЄ. При цьому він написав у своєму телеграм-каналі, що сторони домовилися не розкривати деталі домовленостей, проте повідомив, що «зобов'язання стосуються підготовки обміну полоненими, вироблення компромісних пропозицій по ділянках розведення сил і засобів та створення консультативної ради з політичних питань».

На початку лютого президент Володимир Зеленський заявляв, що новий обмін відбуватиметься окремо з ДНР-ЛНР та із Росією. Списки на обмін із Росією та фейковими ДНР-ЛНР Київ наразі узгоджує зі сторонами процесу. У них чимало кримських татар, які потерпають від тиску та переслідувань окупаційної влади Кремля.