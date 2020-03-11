Харві Вайнштейн засуджений до 23 років тюремного ув’язнення

Харві Вайнштейн. Фото: Nachedeu

https://racurs.ua/ua/n135022-harvi-vaynshteyn-zasudjenyy-do-23-rokiv-turemnogo-uv-yaznennya.html

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Американський кінопродюсер Харві Вайнштейн засуджений сьогодні до 23 років позбавлення волі за зґвалтування третього ступеня і сексуальне домагання. Адвокати стверджували, що навіть мінімальний п’ятирічний термін може стати для Вайнштейна довічним, так як здоров’я 67-річного продюсера було остаточно підірване.

Вайнштейн сьогодні з’явився в суді, спираючись на ходунки, але це не допомогло йому уникнути покарання. Варто відзначити, що суддя Джеймс Берк, який головував на судовому розгляді в суді, мав право засудити Вайнштейна до п’яти років і 29 років позбавлення волі за кожним пунктом обвинувачення, повідомляє The New York Times.

У результаті суддя засудив Вайнштейна до 20 років за звинуваченням у зґвалтуванні Джесіки Манн і до трьох років за сексуальні домагання до своєї колишньої асистентки Мімі Хейлі.

Перед оголошенням вироку продюсеру дали останнє слово, але мова Вайнштейна здалася багатьом вельми незв’язною. Продюсер почав розкаюватися, а потім заявив, що «абсолютно розгублений», як і інші чоловіки, а потім додав, що він переживає за Америку.

Адвокат продюсера Донна Ротунно заявила журналістам, що вирок вона вважає «абсурдним» і «боягузливим», а також додала, що захист Вайнштейна готує апеляцію. На думку адвоката, суддя і присяжні піддалися тиску, який на них чинився, і винесли неправомірний вирок.