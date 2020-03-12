Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам тюремного заключения

Харви Вайнштейн. Фото: Nachedeu

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Ракурс

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн приговорен сегодня к 23 годам лишения свободы за изнасилование третьей степени и сексуальное домогательство. Адвокаты утверждали, что даже минимальный пятилетний срок может стать для Вайнштейна пожизненным, так как здоровье 67-летнего продюсера было окончательно подорвано.

Вайнштейн сегодня появился в суде, опираясь на ходунки, но это не помогло ему избежать наказания. Стоит отметить, что судья Джеймс Берк, который председательствовал на судебном разбирательстве в суде, имел право приговорить Вайнштейна к пяти годам и 29 годам лишения свободы по каждому пункту обвинения, сообщает The New York Times.

В итоге судья приговорил Вайнштейна к 20 годам по обвинению в изнасиловании Джессики Манн и к трем годам за сексуальные домогательства к своей бывшей ассистентке Мими Хейли.

Перед объявлением приговора продюсеру дали последнее слово, но речь Вайнштейна показалась многим весьма несвязной. Продюсер начал глубоко раскаиваться, а затем заявил, что «совершенно растерян», как и другие мужчины, а потом добавил, что он переживает за Америку.

Адвокат продюсера Донна Ротунно заявила журналистам, что приговор она считает «абсурдным» и «трусливым», а также добавила, что защита Вайнштейна готовит апелляцию. По мнению адвоката, судья и присяжные поддались оказанному на них давлению и вынесли приговор, который нельзя считать правомерным.