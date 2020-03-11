Принц Гарри стал жертвой пранкеров, которые говорили голосом Греты Тунберг

Принц Гарри. Фото: Российская газета

https://racurs.ua/n135021-princ-garri-stal-jertvoy-prankerov-kotorye-govorili-golosom-grety-tunberg.html

Ракурс

Принц Гарри попался на крючок российских пранкеров Вована и Лексуса, которые разговаривали с ним по телефону голосом 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг.

Всего было два телефонных разговора, которые состоялись в новогоднюю ночь и 22 января этого года, но об этом стало известно лишь сейчас, пишет The Sun.

Один из звонков был записан и опубликован пранкерами на YouTube и в Facebook с мультипликационным фильмом о Гарри и Грете. Гарри был весьма откровенен с фейковой Тунберг и рассказал о напряженных отношениях внутри королевской семьи.

По словам Гарри, решение покинуть королевскую семью и Великобританию для него было очень трудным, но они с женой Меган Маркл пошли на этот шаг, чтобы защитить свою семью и сына.

В разговоре с липовой Тунберг принц Гарри заявил, что президент США Дональд Трамп захочет встретиться с юной экоактивисткой, так как это положительно отразиться на его рейтингах. Но во время встречи проблемы изменения климата обсуждаться не будут, потому что девочка обманет Трампа.