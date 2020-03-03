Елизавета II, фото: PolizeiBerlin

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Ракурс

Королева Великобритании Елизавета II очень расстроена из-за того, что принц Гарри покинул семью. Во время встречи с внуком она предложила ему в любое время вместе с женой Меган Маркл и сыном Арчи вернуться домой в качестве старших членов королевской семьи, если они захотят.

Елизавета II пригласила принца Гарри, который прилетел в Британию из Канады, на легкий обед и чай. Во время встречи они должны были обсудить будущее королевского внука. Встреча состоялась 1 марта в Виндзорском замке и длилась около четырех часов. На ней присутствовали только принц и королева и ее собаки. Об этом пишет The Sun со ссылкой на источники.

Королевская встреча прошла спокойно, а в конце Елизавета II сказала Гарри: «Тебя здесь очень любят и всегда будут рады видеть». В свою очередь Гарри после встречи с королевой выглядел задумчиво.

Также сообщается, что королеву очень огорчает отсутствие в Лондоне ее внука и его семьи, а особенно маленького правнука Арчи Харрисона. Чувство королевы разделяют принц Чарльз и другие члены семьи.

В то же время источники утверждают, что Елизавета II до сих пор выступает резко против использования слова royal в коммерческих целях Гарри и Меган и во время встречи выражала свою позицию относительно его планов зарабатывать деньги с помощью собственного бренда Sussex Royal.

Жена Гарри, американская актриса Меган Маркл, вероятно, прибудет в Великобританию в ближайшие два дня. Девятимесячного Арчи она планирует оставить в Канаде с няней и лучшей подругой.

Принц Гарри и Меган Маркл 8 января объявили, что хотят отказаться от королевских титулов. Пара планирует стать финансово независимой, однако будет продолжать поддерживать королеву и «выполнять долг перед содружеством».

Как стало известно 19 февраля, с апреля герцоги Сассекском закроют офис в Букингемском дворце. В то же время супруги в течение следующих нескольких месяцев будет регулярно приезжать в Британию.

Сейчас принц Гарри с семьей живет в Канаде на роскошной вилле Mille Fleurs стоимостью примерно 14 млн канадских долларов. Там герцоги Сассекском находятся под постоянным вниманием фоторепортеров.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл потеряют государственную охрану в Канаде.