Єлизавета II, фото: PolizeiBerlin

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Ракурс

Королева Великої Британії Єлизавета II дуже засмучена через те, що принц Гаррі покинув сім’ю. Під час зустрічі з онуком вона запропонувала йому в будь-який час разом із дружиною Меган Маркл і сином Арчі повернутися додому в якості старших членів королівської родини, якщо вони захочуть.

Єлизавета II запросила принца Гаррі, котрий прилетів до Британії з Канади, на легкий обід та чай. Під час зустріч вони мали обговорити майбутнє королівського онука. Зустріч відбулася 1 березня в Віндзорському замку і тривала близько чотирьох годин. На ній були присутні лише принц і королева та її собаки. Про це пише The Sun із посиланням на джерела.

Королівська зустріч пройшла спокійно, а наприкінці Єлизавета II сказала Гаррі: «Тебе тут дуже люблять і завжди будуть раді бачити». У свою чергу Гаррі після зустрічі з королевою виглядав замислено.

Також повідомляється, що королеву дуже засмучує відсутність у Лондоні її онука та його сім’ї, а особливо маленького правнука Арчі Харрісона. Почуття королеви поділяють принц Чарльз та решта членів родини.

Водночас джерела стверджують, що Єлизавета II досі виступає різко проти використання слова royal у комерційних цілях Гаррі та Меган і під час зустрічі висловлювала свою позицію щодо його планів заробляти гроші за допомогою власного бренду Sussex Royal.

Дружина Гаррі, американська акторка Меган Маркл, імовірно, прибуде до Великої Британії у найближчі два дні. Дев’ятимісячного Арчі вона планує залишити у Канаді з нянею та найкращою подругою.

Принц Гаррі та Меган Маркл 8 січня оголосили, що хочуть відмовитися від королівських титулів. Пара планує стати фінансово незалежною, однак продовжуватиме підтримувати королеву і «виконувати обов’язок перед співдружністю».

Як стало відомо 19 лютого, з квітня герцоги Сассекські закриють офіс у Букінгемському палаці. Водночас подружжя впродовж наступних кількох місяців буде регулярно приїжджати до Британії.

Наразі принц Гаррі з сім'єю мешкає у Канаді на розкішній віллі Mille Fleurs вартістю приблизно 14 млн канадських доларів. Там герцоги Сассекські перебувають під постійною увагою фоторепортерів.

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі та Меган Маркл втратять державну охорону в Канаді.