Принц Гаррі та Меган Маркл втратять державну охорону в Канаді. Фото: sussexroyal

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Принц Гаррі та Меган Маркл більше не можуть розраховувати на те, що Канада буде оплачувати їхню охорону.

Відповідно до заяви міністра громадської безпеки Канади Білла Блера, в найближчі кілька тижнів уряд країни припинить надавати охоронні послуги подружжю, повідомляє телеканал CBC.

Уряд Канади оберігав принца Гаррі та Меган Маркл за допомогою Королівської кінної поліції з листопада 2019 року, коли вони почали періодично відвідувати країну.

Оскільки герцог і герцогиня Сассекські наразі визнані особами, які користуються міжнародним захистом, Канада зобов’язана надавати допомогу в гарантуванні їхньої безпеки за потреби, — зазначив міністр громадської безпеки Білл Блер.

Однак через зміну статусу пари надалі Канада не надаватиме таких послуг Гаррі та Меган.

Опитування Інституту Ангуса Рейда показало, що лише кожен п’ятий канадець вважає, що оплата заходів безпеки пари є правильним використання грошей платників податків. Більш того, Федерація платників податків Канади спрямувала петицію до кабінету прем'єр-міністра з 80 тис. підписами, в якій наполягає, щоб гроші канадських платників податків не використовувалися на такі заходи.

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл оголосили про свої плани відмовитися від звання членів королівської родини. Відповідно до домовленості з Букінгемським палацом, пара офіційно складе свої королівські обов’язки 31 березня цього року.