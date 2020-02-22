Принц Гарри и Меган Маркл объявили дату и условия выхода из королевской семьи, фото — The Guardian

https://racurs.ua/n134122-princ-garri-i-megan-markl-obyavili-datu-i-usloviya-vyhoda-iz-korolevskoy-semi.html

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31 марта герцог и герцогиня Сассекские официально прекратят представлять британскую корону в роли старших членов королевской семьи. Они больше не смогут использовать свой титул герцогов Сассекском в коммерческих целях. Кроме того, даже во время речей им запретят использовать слово «королевский».

Также принцу Гарри и Меган Маркл придется отказаться от своего офиса в Букингемском дворце, сообщает Fox. Поддерживать связанные с ними благотворительные фонды будет команда, которую назначит королева Елизавета.

В Канаде пара будет работать над развитием своей новой организации. Их представитель заверил, что принц Гарри и Меган Маркл оставляют направление, в котором уже работали в течение почти двух лет — это страны Содружества, расширение прав и возможностей молодежи и психическое здоровье.

Королева Елизавета II в январе этого года приняла официальное решение относительно желания своего внука принца Гарри и его жены Меган Маркл отойти от дел в королевской семье. Королева в официальном релизе монаршей семьи поблагодарила и отпустила Гарри и Меган. Перечислив все пункты своего решения относительно их будущего, Елизавета сказала, что Маркл очень быстро «стала членом королевской семьи».