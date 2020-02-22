Гибель экс-руководителя Интера: товарищ Старицкого опровергает версию о самоубийстве, фото — НВ

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Ракурс

Трагическая гибель бывшего председателя правления телеканала «Интер» Сергей Старицкого в доме экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожары вызвала немалый резонанс.

Товарищ Старицкого Владимир Костерин считает, что Старицкого застрелили. Об этом он написал в Фейсбук.

Старицкий погиб вчера поздно вечером в селе Чайки Киевской области. Полиция квалифицирует смерть как самоубийство. Мужчина гостил в имении Кожары. 56-летний киевлянин якобы покончил с собой, когда хозяева дома были в других комнатах. На месте происшествия нашли пистолет Jericho 941 PSL, патроны и стреляную гильзу.

Предприниматель Костерин написал, что эксперты якобы рассказали, что в Костерина стреляли с расстояния 3−5 м.

Прошу СМИ не распространять версию о самоубийстве… Знал Сергея десятки лет, его целеустремленность, характер и активность всегда положительно заряжали окружающих. У него было много планов по развитию бизнеса и новых проектов, — написал Костерин.

Старицкий работал в Гостелерадиокомпании Украины и возглавлял отдел международных и коммерческих отношений. Возглавил «Интер» в 2006 году и был на посту около года. Кроме того, он был гендиректором агентства Atlantic Group, соучредителем которого стал в 1992 году.

В июне 2019 году в Киеве от огнестрельного ранения в голову скончался нардеп от «Народного фронта» Дмитрий Тимчук. В полиции считали, что депутат застрелился при чистке наградного оружия.