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Ракурс
Гибель Тымчука: депутат был в депрессии, появились новые подробности. Фото: Politeka

Гибель Тымчука: депутат был в депрессии, появились новые подробности

20 июн 2019, 12:05
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Депутат Дмитрий Тымчук («Народный фронт») мог совершить самоубийство из-за депрессии. Согласно одной из версий, политик в последнее время был подавлен и страдал депрессией, о чем знали его близкие.

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В день смерти в руках Тымчука было не травматическое оружие Форт-17Р, а наградной боевой пистолет Форт-17. Об этом сообщают журналисты Telegram-канала The Newsroom.

Уголовное производство по факту гибели Тымчука открыто согласно ст. 115 (умышленное убийство). По результатам экспертиз дело доквалифицируют как самоубийство или гибель в результате неосторожного обращения с оружием.

По информации журналистов, мужчина не чистил оружие, а «играл» в опасную игру. Тымчук вставлял и вынимал магазин, передергивал затвор и нажимал на курок «вхолостую». Жена депутата просила прекратить опасные действия, однако, когда она отвернулась, раздался выстрел оружия.

По информации издания «Вести», депутат две недели был в запое, дважды пытался покончить с жизнью, а застрелился в квартире любовницы.

Между тем в группе «Информационное сопротивление» просят не распространять домыслов о причинах и обстоятельствах гибели нардепа до получения официальных выводов экспертиз.

"Информационное сопротивление" о смерти Тымчука. Фото: Facebook

Как ранее сообщал «Ракурс», нардепа Тымчука нашли застреленным. Он умер в результате огнестрельного ранения в голову.

Источник: Ракурс


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