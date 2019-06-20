Загибель Тимчука: депутат був у депресії, з'явилися нові подробиці. Фото: Politeka

https://racurs.ua/ua/n123384-zagybel-tymchuka-deputat-buv-u-depresiyi-z-yavylysya-novi-podrobyci.html

Ракурс

Депутат Дмитро Тимчук («Народний фронт») міг вчинити самогубство через депресію. Згідно з однією із версій, політик останнім часом був пригніченим і страждав на депресію, про що знали його близькі.

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У день смерті в руках Тимчука була не травматична зброя Форт-17Р, а нагородний бойовий пістолет Форт-17. Про це повідомляють журналісти Telegram-каналу The Newsroom.

Кримінальне провадження щодо загибелі Тимчука відкрите за ст. 115 (умисне вбивство). За результатами експертиз справу докваліфікують як самогубство чи загибель внаслідок необережного поводження зі зброєю.

За інформацією журналістів, чоловік не чистив зброю, а «грався» в небезпечну гру. Тимчук вставляв та виймав магазин, пересмикував затвор та натискав на курок «вхолосту». Дружина депутата просила припинити небезпечні дії, однак, коли вона відвернулася, пролунав постріл зброї.

За інформацією видання «Вісті», депутат два тижні був у запої, двічі намагався покінчити з життям, а застрелився у квартирі коханки.

Тим часом у групі «Інформаційний спротив» просятьне поширювати домислів про причини та обставинизагибелі нардепа до отримання офіційних висновків експертиз.

Як раніше повідомляв «Ракурс», нардепа Тимчука знайшли застреленим. Він помер внаслідок вогнепального поранення в голову.