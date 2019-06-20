Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Долина Смерті в США. Фото: flickr.com

Повітря прогрівається до 56,7° тепла: метеорологи назвали найспекотніше місце на Землі (ФОТО, ВІДЕО)

20 чер 2019, 12:01
999

«Долина Смерті» в Сполучених Штатах Америки — це найспекотніше місце на планеті Земля.

Loading...

Рекордна спека тут була зареєстрована ще в минулому столітті. Заміри проводила Всесвітня метеорологічна організація, яка проводить багаторічні спостереження за температурою на поверхні планети. Про це йдеться у Twitter організації.

Температура повітря прогрілася 56,7° вище нуля за Цельсієм. Такий температурний рекорд було зафіксовано 10 липня 1913 року. Другим найбільш спекотним місцем планети є Келібія (Туніс) — 55° тепла тут зафіксували в липні 1931 року. Далі розташувалися Мітрібахе (Кувейт) — 53,9° зафіксували 21 липня 2016 року та Турбаті (Пакистан) — 53,7°. Цю температуру повітря зафіксували 28 травня 2017 року.

Метеорологи відзначають, що температура в Мітрібахе стала найвищою, зареєстрованою в Євразії за всю історію спостережень, тобто приблизно з кінця XIX ст.

Як відомо, «Долина Смерті» (Death Valley) — міжгірська западина на території американського штату Каліфорнія. Вона розташована на південний схід від гірського хребта Сьєрра-Невада. У цій долині розташована найнижча точка Північної Америки — 86 м нижче рівня моря.

Долина Смерті в США. Фото: flickr.com

Рекордна спека у Каліфорнії. Фото: Всесвітня метеорологічна організація

ї

Нагадаємо, у лютому 2019 року в Бразилії було рекордно гаряче. Метеоролог з Національного інституту метеорології Тьяго Соуза зазначив, що у Ріо-де-Жанейро не було такої спекотної зими впродовж останніх 97 років.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

У Національній поліції назвали основну версію вбивства дівчинки в Одеській області (ФОТО)

Правоохоронці вважають, що основною версією загибелі в Одеській області 11-річної Дарини Лук’яненко є вбивство на сексуальному ґрунті. Поліцейські посекундно відновили рух дівчинки від ринку у напрямку до школи

Юридичні новини
13:55

Разумков розповів, коли корумповані чиновники сядуть у в’язницю (ВІДЕО)

Коли посадять корумпованих чиновників, розповів глава партії «Слуга народу» Дмитро Разумков. Політик розповів про те, які відомства повинні ефективно працювати, щоб посадити корупціонерів

Новини України
13:51
Новини партнерів
Загрузка...