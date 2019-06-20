Долина Смерті в США. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n123383-povitrya-progrivaietsya-do-56-7-tepla-meteorology-nazvaly-nayspekotnishe-misce-na-zemli-foto.html

Ракурс

«Долина Смерті» в Сполучених Штатах Америки — це найспекотніше місце на планеті Земля.

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Рекордна спека тут була зареєстрована ще в минулому столітті. Заміри проводила Всесвітня метеорологічна організація, яка проводить багаторічні спостереження за температурою на поверхні планети. Про це йдеться у Twitter організації.

Температура повітря прогрілася 56,7° вище нуля за Цельсієм. Такий температурний рекорд було зафіксовано 10 липня 1913 року. Другим найбільш спекотним місцем планети є Келібія (Туніс) — 55° тепла тут зафіксували в липні 1931 року. Далі розташувалися Мітрібахе (Кувейт) — 53,9° зафіксували 21 липня 2016 року та Турбаті (Пакистан) — 53,7°. Цю температуру повітря зафіксували 28 травня 2017 року.

Метеорологи відзначають, що температура в Мітрібахе стала найвищою, зареєстрованою в Євразії за всю історію спостережень, тобто приблизно з кінця XIX ст.

Як відомо, «Долина Смерті» (Death Valley) — міжгірська западина на території американського штату Каліфорнія. Вона розташована на південний схід від гірського хребта Сьєрра-Невада. У цій долині розташована найнижча точка Північної Америки — 86 м нижче рівня моря.

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Нагадаємо, у лютому 2019 року в Бразилії було рекордно гаряче. Метеоролог з Національного інституту метеорології Тьяго Соуза зазначив, що у Ріо-де-Жанейро не було такої спекотної зими впродовж останніх 97 років.