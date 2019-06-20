Ракурсhttps://racurs.ua/
Долина Смерти в США. Фото: flickr.com
Воздух прогревается до 56,7° тепла: метеорологи назвали самое жаркое место на Земле (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n123383-vozduh-progrevaetsya-do-56-7-tepla-meteorologi-nazvali-samoe-jarkoe-mesto-na-zemle-foto-video.htmlРакурс
«Долина Смерти» в Соединенных Штатах Америки — это самое жаркое место на планете Земля.
Loading...
Рекордная жара здесь была зарегистрирована еще в прошлом веке. Замеры проводила Всемирная метеорологическая организация, которая проводит многолетние наблюдения за температурой на поверхности планеты. Об этом говорится в Twitter организации.
Температура воздуха прогрелась 56,7° выше нуля по Цельсию. Такой температурный рекорд был зафиксирован 10 июля 1913 года. Вторым самым жарким местом планеты является Келибия (Тунис) — 55° тепла здесь зафиксировали в июле 1931 года. Далее расположились Митрибахе (Кувейт) — 53,9° зафиксировали 21 июля 2016 года и Турбате (Пакистан) — 53,7°. Эту температуру воздуха зафиксировали 28 мая 2017 года.
Метеорологи отмечают, что температура в Митрибахе стала самой высокой, зарегистрированной в Евразии за всю историю наблюдений, то есть примерно с конца XIX века.
Как известно, «Долина Смерти» (Death Valley) — межгорная впадина на территории американского штата Калифорния. Она расположена к юго-востоку от горного хребта Сьерра-Невада. В этой долине расположена самая низкая точка Северной Америки — 86 м ниже уровня моря.
ї
Напомним, в феврале 2019 года в Бразилии было рекордно жарко. Метеоролог из Национального института метеорологии Тьяго Соуза отметил, что в Рио-де-Жанейро не было такой жаркой зимы на протяжении последних 97 лет.
Загрузка...