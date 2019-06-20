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Ракурс
Долина Смерти в США. Фото: flickr.com

Воздух прогревается до 56,7° тепла: метеорологи назвали самое жаркое место на Земле (ФОТО, ВИДЕО)

20 июн 2019, 12:01
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«Долина Смерти» в Соединенных Штатах Америки — это самое жаркое место на планете Земля.

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Рекордная жара здесь была зарегистрирована еще в прошлом веке. Замеры проводила Всемирная метеорологическая организация, которая проводит многолетние наблюдения за температурой на поверхности планеты. Об этом говорится в Twitter организации.

Температура воздуха прогрелась 56,7° выше нуля по Цельсию. Такой температурный рекорд был зафиксирован 10 июля 1913 года. Вторым самым жарким местом планеты является Келибия (Тунис) — 55° тепла здесь зафиксировали в июле 1931 года. Далее расположились Митрибахе (Кувейт) — 53,9° зафиксировали 21 июля 2016 года и Турбате (Пакистан) — 53,7°. Эту температуру воздуха зафиксировали 28 мая 2017 года.

Метеорологи отмечают, что температура в Митрибахе стала самой высокой, зарегистрированной в Евразии за всю историю наблюдений, то есть примерно с конца XIX века.

Как известно, «Долина Смерти» (Death Valley) — межгорная впадина на территории американского штата Калифорния. Она расположена к юго-востоку от горного хребта Сьерра-Невада. В этой долине расположена самая низкая точка Северной Америки — 86 м ниже уровня моря.

Долина Смерти в США. Фото: flickr.com

Рекордная жара в Калифорнии. Фото: Всемирная метеорологическая организация

ї

Напомним, в феврале 2019 года в Бразилии было рекордно жарко. Метеоролог из Национального института метеорологии Тьяго Соуза отметил, что в Рио-де-Жанейро не было такой жаркой зимы на протяжении последних 97 лет.

Источник: Ракурс


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