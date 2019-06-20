Рейтинги партий: "Слуга народа" получает 50% голосов, фото — Радио Свобода

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Ракурс

В Верховную Раду проходят пять политических партий, две приближаются к проходному барьеру, а безоговорочным лидером остается партия «Слуга народа» — таковы результаты опроса Украинского института социальных исследований им. Яременко и Центра «Социальный мониторинг».

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Шансы на попадание в парламент сохраняют пять партий, сообщает 20 июня сайт «Социального мониторинга».

Партию «Слуга народа» поддерживают 49,8% опрошенных, которые намерены голосовать и определились с выбором. Далее идут «Оппозиционная платформа — За жизнь» (10,3% поддержки), «Батькивщина» (9%), «Европейская Солидарность» (8,7%), «Голос» (5,9%).

Близки к преодолению проходного барьера (5%) партии «Гражданская позиция» и «Сила и честь» (по 4%).

«Социальный мониторинг» также спросил, кого из политиков хотели бы видеть опрошенные в составе нового парламента. В этом рейтинге первые места занимают Анатолий Гриценко (43%), Святослав Вакарчук (38,1%) и Юлия Тимошенко (36%). Антирейтинг возглавили Петр Порошенко (67,2%), Арсен Аваков (65,1%), Михаил Саакашвили (62,8%) и Олег Ляшко (62,3%).

Опрос проводился 7−10 июня, социологи провели интервью с 2 тыс. респондентов.

Напомним, что 21 июля должны состояться досрочные выборы в Раду. Сейчас Конституционный суд рассматривает представление нескольких депутатов относительно неконституционности указа главы государства.