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Рейтинги партий: Вакарчук добавляет, Порошенко — тормозит, в Раду проходят пять политических сил, фото — Украинская правда

Новые рейтинги социологов: Вакарчук добавляет, Порошенко — тормозит, в Раду проходят пять партий (ИНФОГРАФИКА)

19 июн 2019, 16:41
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Только пять политических партий могли бы пройти в Верховную Раду, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

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Об этом свидетельствуют данные социологической группы «Рейтинг», которые появились сегодня на сайте этого учреждения. Пятипроцентный барьер преодолевают партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Голос», «Батькивщина» и «Европейская Солидарность».

Лидером накануне досрочных выборов является партия «Слуга народа». Ее готовы поддержать 47,1% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Кроме партии, которой симпатизирует президент Владимир Зеленский, проходной барьер преодолевают и заходят в парламент на досрочных выборах 21 июля такие партии:

«Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11,1%;

«Голос» — 8,1%;

«Батькивщина» — 7,3%;

«Европейская Солидарность» — 5,0%.

Рейтинги партий: Вакарчук добавляет, Порошенко — тормозит, в Раду проходят пять политических сил, фото — Рейтинг

Менее 5% набирают «Сила и честь» (4,1%), «Гражданская позиция» (2,2%), Радикальная партия (2,1%), «Свобода» (2,1%), «Украинская стратегия» (1,9%), Оппозиционный блок (1,8%), «Самопомощь» (1,2%).

Рейтинг других политических сил составляет менее 1%.

В «Рейтинге» отмечают рост популярности партии «Голос» Святослава Вакарчука. Ее рейтинг вырос с 6,4% до 8,1%. В то же время рейтинг партии Петра Порошенко «Европейская Солидарность» снизился с 7,9% до 5,0%.

«Рейтинг» опросил 2 тыс. респондентов 8−12 июня. 77% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах 21 июля, 12% отметили, что скорее готовы участвовать, 8% — не будут голосовать, 3% — не определились.

Ранее «Ракурс» сообщал о рейтинге от центра «Социс» и Комитета избирателей Украины. Они проводили исследования 29 мая — 6 июня и опросили 4 тыс. респондентов. Согласно результатам опроса, пройти в парламент наибольшие шансы имеют кандидаты от шести политических партий, а именно: «Слуга народа», «Европейская Солидарность», «Оппозиционный блок — За жизнь», «Батькивщина», «Сила и честь» и «Голос».

Источник: Ракурс


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