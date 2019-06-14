Рейтинг партий: в Раду могут пройти шесть полтических сил, фото — Дело

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Ракурс

За 40 дней до проведения досрочных парламентских выборов социологи обнародовали результаты очередного опроса общественного мнения.

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На этот раз моделировали состав будущей Рады центр «Социс» и Комитет избирателей Украины, которые 29 мая — 6 июня опросили 4 тыс. респондентов. Согласно результатам опроса, пройти в парламент наибольшие шансы имеют кандидаты от шести политических партий, а именно: «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Оппозиционный блок — За жизнь», «Батькивщина», «Сила и честь» и «Голос».

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то партию «Слуга народа» поддержали бы 51,3% избирателей, определившиеся со своим выбором. Партию президента Владимира Зеленского готовы поддержать 42,6% от всех опрошенных.

Партию «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко поддерживают 9,5% опрошенных (7,9% от всех опрошенных), «Оппозиционная платформу — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука — 9,2% (7,7%), «Батькивщину» Юлии Тимошенко — 8,7% (7,2%).

Среди избирателей, которые определились, проходной барьер преодолевают с учетом статистической погрешности партии «Сила и честь» Игоря Смешко (5%) и партия певца Святослава Вакарчука «Голос» (4,9%).

Напомним, что на этой неделе Констиутцийний суд начал рассмотрение дела о конституционности указа президента, которым он распустил парламент и назначил выборы на 21 июля.