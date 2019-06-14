Рейтинг партій: у Раду можуть пройти шість партій, фото — Дело

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Ракурс

За 40 днів до проведення дострокових парламентських виборів соціологи оприлюднили результати чергового опитування громадської думки.

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Цього разу моделювали склад майбутньої Ради центр «Соціс» та Комітет виборців України, які 29 травня — 6 червня опитали 4 тис. респондентів. Відповідно до результатів опитування, пройти до парламенту найбільші шанси мають кандидати від шести політичних партій, а саме: «Слуга народу», «Європейська солідарність», «Опозиційний блок — За життя», «Батьківщина», «Сила і честь» і «Голос».

Якби вибори до Верховної Ради відбулися б найближчої неділі, то партію «Слуга народу» підтримали б 51,3% виборців, що визначилися зі своїм вибором і прийдуть голосувати. Партію Зеленського водночас готові підтримати 42,6% від усіх опитаних.

Партію «Європейська солідарність» екс-президента Петра Порошенка підтримують 9,5% опитаних (7,9% від усіх опитаних), «Опозиційну платформу — За життя» Юрія Бойка і Віктора Медведчука — 9,2% (7,7%), «Батьківщину» Юлії Тимошенко — 8,7% (7,2%).

Серед виборців, які визначилися, прохідний бар'єр долають з урахуванням статистичної похибки партії «Сила і честь» Ігоря Смешка (5%) та партія співака Святослава Вакарчука «Голос» (4,9%).

Нагадаємо, що цього тижня Констиутційний суд розпочав розгляд справи щодо конституційності указу президента, яким він розпустив парламент і призначив дочасні вибори на 21 липня.