Соцопитування в Україні. Фото: Opinion

https://racurs.ua/ua/n122802-parlamentski-vybory-liderom-sympatiy-ukrayinciv-ie-partiya-sluga-narodu-antyreytyng-ocholuie.html

Ракурс

Партія «Слуга народу» є лідером електоральних симпатій серед політичних сил в Україні.

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За цю політичну партію на позачергових парламентських виборах готові проголосувати 48,2% тих, хто має намір голосувати та визначився з симпатіями. До складу нової Верховної Ради проходять «Опозиційна платформа — За життя» (10,7%), «Європейська солідарність» (7,8%), «Батьківщина» (6,9%) та партія співака Святослава Вакарчука «Голос» (5,6%). Про це свідчать результати опитування, проведеного фахівцями соціологічної групи «Рейтинг» у період із 29 травня — 3 червня 2019 року.

П’ятивідсотковий бар'єр не можуть подолати партія Ігоря Смешка «Сила і честь» — політична сила набрала б 4,3%. Громадянську позицію можуть підтримати 3,0% респондентів, а за Радикальну партію голоси віддадуть 2,4% опитаних. Рейтинг інших політичних сил склав менше 2%.

Лідером антирейтингу є колишня БПП, а нинішня «Європейська солідарність». За цю політичну силу ні в якому разі не проголосують 52% виборців.

Результати опитування свідчать, що 47% респондентів керуватимуться при виборі політичної сили під час голосування тим, чи зможе партія принести зміни в країні. Ще 30% опитуваних голосуватимуть за політичну силу, яка може навести в Україні порядок. Кожен п’ятий готовий проголосувати за тих, хто зможе подолати корупцію. Для 14−15% головними мотивами є те, що партія виступає за соціальну справедливість та має сильного лідера.

Нагадаємо, останні соцопитування свідчать, що на позачергових виборах до Верховної Ради переможуть політичні партії «Слуга народу», «Опозиційна платформа — За життя», «Європейська солідарність» та «Батьківщина».