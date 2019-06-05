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Силовики звітують у Раді щодо розслідування убивства дитини в Переяславі, фото — 24 канал

Силовики звітують у Раді щодо розслідування убивства дитини в Переяславі (ТРАНСЛЯЦІЯ)

5 чер 2019, 15:39
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Голова Національної поліції Сергій Князєв, генеральний прокурор Юрій Луценко та директор Державного бюро розслідувань Роман Труба на комітеті парламенту з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності у Верховній Раді розповідають про хід розслідування вбивства 5-річного хлопчика Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому.

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Сьогодні Кирила поховали у Переяславі. Підозрюється, що у нього 31 травня у Київській області стріляли нетверезі співробітники Переяслав-Хмельницького відділку поліції старший сержант Володимир Петровець та лейтенант Іван Приходько. Хлопчик дістав поранення в голову, куля спричинила перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

Лікарі кілька діб боролися за життя дитини, але 3 червня хлопчик помер у лікарні. Згодом глава поліції Київської області Дмитро Ценов подав у відставку та попросив керівництво Національної поліції перевести його у найгарячішу точку на Донбасі.

У вівторок, 4 червня Голосіївський суд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави обох поліцейських, яких підозрюють у вбивстві дитини.

Джерело: Ракурс


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