Силовики отчитываются в Раде о расследовании убийства ребенка в Переяславе, фото — 24 канал

https://racurs.ua/n122801-siloviki-otchityvautsya-v-rade-o-rassledovanii-ubiystva-rebenka-v-pereyaslave-translyaciya.html

Ракурс

Председатель Национальной полиции Сергей Князев, генеральный прокурор Юрий Луценко и директор Государственного бюро расследований Роман Труба на комитете парламента по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности в Верховной Раде рассказывают о ходе расследования убийства 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.

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Сегодня Кирилла похоронили в Переяславе. Подозревается, что в него 31 мая в Киевской области стреляли нетрезвые сотрудники Переяслав-Хмельницкого отделения полиции старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько. Мальчик получил ранение в голову, пуля вызвала перелом костей черепа и повреждение головного мозга.

Врачи несколько дней боролись за жизнь ребенка, но 3 июня мальчик скончался в больнице. Впоследствии глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку и попросил руководство Национальной полиции перевести его в самую горячую точку на Донбассе.

Во вторник, 4 июня Голосеевский суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога обоих полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка.