Генерал Дмитрий Ценов подал в отставку. Фото: Нацполиция

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Руководитель полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку и попросил руководство Национальной полиции перевести его в самую горячую точку на Донбассе.

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Рапорт об отставке Ценова уже поддержало руководство Министерства внутренних дел и Национальной полиции. Об этом 3 июня заявил глава Нацполиции Сергей Князев, информирует пресс-служба Главного управления НПУ в Киевской области.

Мной было принято решение, оно уже согласовано с министром. Учитывая то, что генерал Ценов час назад обратился ко мне с рапортом об отставке, этот вопрос был согласован, — заявил Князев.

Глава Национальной полиции и Дмитрий Ценов выразили соболезнования родителям убитого Кирилла Тлявова.

Князев отметил, что руководителей Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Киевщины уже отстранили от выполнения служебных обязанностей. Руководство МВД и Нацполиции примут решение относительно дальнейшего пребывания этих правоохранителей в органах полиции.

Напомним, 31 мая в Киевской области нетрезвые сотрудники Переяслав-Хмельницкого отдела полиции старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько подстрелили пятилетнего ребенка. Мальчик получил ранение в голову, пуля вызвала перелом костей черепа и повреждения головного мозга. Малыш был в очень тяжелом состоянии, его подключили к аппарату искусственного дыхания. Врачи несколько суток боролись за жизнь ребенка, но 3 июня мальчик скончался в больнице.

Полицейских, которые навеселе устроили стрельбу во дворе, задержали и сообщили о подозрении. Ожидается, что в ближайшее время Голосеевский районный суд Киева изберет силовикам меру пресечения. После смерти 5-летнего Кирилла Тлявова активисты устроили митинг возле здания Министерства внутренних дел.