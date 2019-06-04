Генерал Дмитро Ценов подав у відставку. Фото: Нацполіція

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Керівник поліції у Київській області Дмитро Ценов подав у відставку та попросив керівництво Національної поліції перевести його у найгарячішу точку на Донбасі.

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Рапорт про відставку Ценова вже підтримало керівництво Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції. Про це 3 червня заявив голова Нацполіції Сергій Князєв, інформує прес-служба Головного управління НПУ в Київській області.

Мною було прийнято рішення, воно вже узгоджене з міністром. Враховуючи те, що генерал Ценов годину тому звернувся до мене з рапортом про відставку, це питання було погоджене, — заявив Князєв.

Голова Національної поліції та Дмитро Ценов висловили співчуття батькам вбитого Кирила Тлявова.

Князєв відзначив, що керівників Переяслав-Хмельницького відділу поліції Київщини вже відсторонили від виконання службових обов’язків. Керівництво МВС та Нацполіції приймуть рішення щодо подальшого перебування цих правоохоронців в органах поліції.

Нагадаємо, 31 травня у Київській області нетверезі співробітники Переяслав-Хмельницького відділку поліції старший сержант Володимир Петровець та лейтенант Іван Приходько підстрелили п’ятирічну дитину. Хлопчик дістав поранення в голову, куля спричинила перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку. Маля було у надзвичайно тяжкому стані, його підключили до апарату штучного дихання. Лікарі кілька діб боролися за життя дитини, але 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Поліцейських, які напідпитку влаштували стрілянину на подвір’ї, затримали і повідомили про підозру. Очікується, що найближчим часом Голосіївський районний суд Києва обере силовикам запобіжний захід. Після смерті 5-річного Кирила Тлявова активісти влаштували мітинг біля будівлі Міністерства внутрішніх справ.