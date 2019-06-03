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Убивство 5-річного хлопчика у Переяславі: трансляція акції протесту біля стін МВС, фото — Фейсбук В.Гой

Активісти прийшли до МВС через убивство хлопчика у Переяславі (ТРАНСЛЯЦІЯ)

3 чер 2019, 21:26
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У Києві під будівлею МВС увечері 3 червня відбувається акція з приводу смерті 5-річного Кирила Тлявова. У його вбивстві підозрюють двох правоохоронців Переяслав-Хмельницького райвідділку поліції.

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Активісти зібралися на вулиці Богомольця, 10. Вони прийшли, щоб висловити співчуття родині Кирила, а також вимагати справедливого розслідування цього злочину. Частина людей вимагає й відставки очільника Нацполіції Сергія Князєва та очільника МВС Арсена Авакова.

Нагадаємо, що сьогодні в лікарні столиці помер поранений поліцейськими у Переяславі хлопчик.

Дитина декілька днів перебувала у комі, його травма була несумісна з життям.

Поліцейських, які напідпитку влаштували стрілянину на подвір’ї, затримали і повідомили про підозру. Сьогодні до Голосіївського райсуду Києва надійшло клопотання про застосування запобіжних заходів щодо працівників Переяслав-Хмельницького райвідділку. Офіційна інформація про результати здійснення авторозподілу вказаних клопотань та визначення слідчого судді стане відомою у вівторок, 4 червня.

Джерело: Ракурс


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