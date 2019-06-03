Україна перемогла Панаму і вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу, фото — FIFA

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Ракурс

Молодіжна збірна України (U-20) 3 червня впевнено перемогла збірну Панами і вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу, який відбувається у Польщі.

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Підопічні тренера Олександра Петракова в 1/8 фіналу чемпіонату натрапили на Панаму й розбили її рахунком 4:1.

Вже в першому таймі збірна України забила тричі. Відзначилися Данило Сікан (двічі) і Денис Попов. Захисник «Динамо» Попов забив вже третій гол на чемпіонаті.

На початку другої 45-хвилинки суперник українців скоротив розрив у рахунку, але наприкінці гри Сергій Булеца забив Панамі учетверте.

Наступний поєдинок у Польщі Україна проведе у п’ятницю, 7 червня. В чвертьфіналі світового чемпіонату U-20 наша збірна зіграє проти Колумбії, яка в 1/8 фіналу у серії пенальті обіграла збірну Нової Зеландії.

Технічні дані матчу Україна-Панама:

Україна — Панама — 4:1 (3:0). Голи: Сікан (23, 45+1), Попов (41), Булеца (83) — Уокер (50).

Україна: Лунін, Бондар (к), Попов, Чех, Цітаішвілі (Кащук, 63), Корнієнко, Булеца (Устименко, 85), Бескоровайний, Сікан (Супряга, 67), Дришлюк, Конопля.

Запасні: Кучерук, Різник, Сафронов, Веремієнко, Хахльов, Мусолітін, Снурніцин.

Тренер: Олександр Петраков.

Арбітр: Леодан Гонсалес (Уругвай).

Попереджені: Сікан (65), Дришлюк (90) — Трехос (54).

Нагадаємо, що у Мадриді увечері 1 червня відбувся фінал цьогорічної Ліги чемпіонів. У ньому зійшлися дві команди з Туманного Альбіону — «Ліверпуль» і «Тоттенхем». Команда Юргена Клоппа двічі забила лондонцям і вшосте завоювала найпрестижніший клубний трофей світу.