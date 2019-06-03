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Украина победила Панаму и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, фото — FIFA

Украина победила Панаму и вышла в четвертьфинал чемпионата мира U-20 (ФОТО)

3 июн 2019, 20:48
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Молодежная сборная Украины (U-20) 3 июня уверенно победила сборную Панамы и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в Польше.

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Подопечные тренера Александра Петракова в 1/8 финала чемпионата попали на Панаму и разбили ее счетом 4:1.

Уже в первом тайме сборная Украины забила трижды. Отличились Даниил Сикан (дважды) и Денис Попов. Защитник «Динамо» Попов забил уже третий свой гол на чемпионате.

Украина победила Панаму и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, фото — FIFA

В начале второй 45-минутки соперник украинцев сократил разрыв в счете, но в конце игры Сергей Булеца забил Панаме в четвертый раз.

Следующий поединок в Польше Украина проведет в пятницу, 7 июня. В четвертьфинале мирового чемпионата U-20 наша сборная сыграет против Колумбии, которая в 1/8 финала в серии пенальти обыграла сборную Новой Зеландии.

Украина победила Панаму и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, фото — FIFA

Технические данные матча Украина-Панама:

Украина — Панама — 4:1 (3:0). Голы: Сикан (23, 45+1), Попов (41), Булеца (83) — Уокер (50).

Украина: Лунин, Бондарь (к), Попов, Чех, Цитаишвили (Кащук, 63), Корниенко, Булеца (Устименко, 85), Бескоровайный, Сикан (Супряга, 67), Дрышлюк, Конопля.

Запасные: Кучерук, Резник, Сафронов, Веремеенко, Хахлев, Мусолитин, Снурницин.

Тренер: Александр Петраков.

Арбитр: Леодан Гонсалес (Уругвай).

Предупреждены: Сикан (65), Дрышлюк (90) — Трехос (54).

Украина победила Панаму и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, фото — FIFA

Украина победила Панаму и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, фото — FIFA

Напомним, что в Мадриде вечером 1 июня состоялся финал Лиги чемпионов. В нем сошлись две команды из Туманного Альбиона — «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Команда Юргена Клоппа дважды забила лондонцам и в шестой раз завоевала самый престижный клубный трофей мира.

Источник: Ракурс


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