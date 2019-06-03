Starlink: астрономы заявляют, что спутники Маска вытеснят звезды с неба, фото — The Irish Times

https://racurs.ua/n122724-sputniki-maska-vytesnyat-zvezdy-s-neba-astronomy.html

Ракурс

Астрономы в США обеспокоены тем, что спутники, которые начала запускать компания Илона Маска в рамках проекта Starlink, будут сиять ярче, чем звезды.

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Ученые заявили, что общий доступ в интернет — достойная цель проекта американского бизнсемена, но спутники слишком сильно сияют, сообщает 3 июня The New York Times.

Это плохо как с эстетической точки зрения, так и с точки зрения астрономических наблюдений: спутники будут неизбежно попадать в поле зрения телескопов. Спутниками интересуются и другие компании, кроме SpaceX. Скоро в небе может появиться столько блестящих объектов, что созвездия можно будет различать с трудом, — заявили астрономы.

В мае SpaceX запустила первые 60 спутников для системы интернета Starlink. Они засветились интенсивнее, чем Полярная звезда — самая яркая на небе. Дело в том, что солнечные панели спутников отражают свет обратно на Землю. Всего же компания Маска планирует создать систему из нескольких тысяч таких спутников.

Первый запуск в рамках проекта состоялся 23 мая из космодрома на мысе Канаверал. Старт Starlink состоялся с третьей попытки, поскольку ранее запуск несколько раз переносился.