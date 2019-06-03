Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Starlink: астрономы заявляют, что спутники Маска вытеснят звезды с неба, фото — The Irish Times

Спутники Маска вытеснят звезды с неба — астрономы

3 июн 2019, 20:22
999

Астрономы в США обеспокоены тем, что спутники, которые начала запускать компания Илона Маска в рамках проекта Starlink, будут сиять ярче, чем звезды.

Loading...

Ученые заявили, что общий доступ в интернет — достойная цель проекта американского бизнсемена, но спутники слишком сильно сияют, сообщает 3 июня The New York Times.

Это плохо как с эстетической точки зрения, так и с точки зрения астрономических наблюдений: спутники будут неизбежно попадать в поле зрения телескопов. Спутниками интересуются и другие компании, кроме SpaceX. Скоро в небе может появиться столько блестящих объектов, что созвездия можно будет различать с трудом, — заявили астрономы.

В мае SpaceX запустила первые 60 спутников для системы интернета Starlink. Они засветились интенсивнее, чем Полярная звезда — самая яркая на небе. Дело в том, что солнечные панели спутников отражают свет обратно на Землю. Всего же компания Маска планирует создать систему из нескольких тысяч таких спутников.

Первый запуск в рамках проекта состоялся 23 мая из космодрома на мысе Канаверал. Старт Starlink состоялся с третьей попытки, поскольку ранее запуск несколько раз переносился.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Приговоры в деле Гандзюк пяти обвиняемым объявят 6 июня

Пяти напавшим на Катерину Гандзюк объявят приговоры 6 июня. Суд проходит в Днепропетровской области по месту прописки трех из пяти обвиняемых. Обвиняемые в деле заключили соглашения о признании виновности

Новости Украины
22:12   3 июн

Активисты пришли в МВД из-за убийства мальчика в Переяславе (ТРАНСЛЯЦИЯ)

В Киеве под зданием МВД вечером 3 июня проходит акция по поводу смерти 5-летнего Кирилла Тлявова, в убийстве которого подозревают двух правоохранителей Переяслав-Хмельницкого райотдела полиции

Новости Украины
21:26   3 июн

Мальчик, которого ранили копы, в коме: его травма несовместима с жизнью (ВИДЕО)

Пятилетний мальчик, получивший огнестрельное ранение, находится в коме. Бабушка мальчика рассказала, что травма ребенка несовместима с жизнью, а врачи отметили необходимые действия

Новости Украины
14:52   3 июн
Новости партнеров
Загрузка...