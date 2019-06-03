Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Starlink: астрономи заявляють, що супутники Маска витіснять зорі з неба, фото — The Irish Times

Супутники Маска витіснять зорі з неба — астрономи

3 чер 2019, 20:22
999

Астрономи у США стурбовані тим, що супутники, які почала запускати компанія Ілона Маска у межах проекту Starlink, будуть сяяти яскравіше, ніж зірки.

Loading...

Вчені заявили, загальний доступ в інтернет — гідна мета, але супутники занадто сильно сяють, повідомляє 3 червня The New York Times.

Це погано як і з естетичної точки зору, так і з точки зору астрономічних спостережень: супутники будуть неминуче потрапляти в поле зору телескопів. Супутниками цікавляться й інші компанії, крім SpaceX. Отже, скоро в небі може з’явитися стільки блискучих об'єктів, що сузір’я можна буде розрізняти насилу, — заявили астрономи.

У травні SpaceX запустила перші 60 супутників для своєї системи інтернету Starlink. Вони засвітилися інтенсивніше, ніж Полярна зірка — найяскравіша на небі. Справа в тому, що сонячні панелі супутників відбивають світло назад на Землю. Всього ж компанія Маска планує створити систему з декілької тисяч таких супутників.

Перший запуск в межах проекту відбувся 23 травня із космодрому на мисі Канаверал. Старт Starlink відбувся з третьої спроби, оскільки раніше запуск кілька разів переносився.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини

Зеленський подав до Ради новий законопроект про покарання за незаконне збагачення

Президент Зеленський подав до Ради новий законопроект про покарання за незаконне збагачення. Новація передбачає конфіскацію незаконних активів за рішенням суду у цивільному порядку без обвинувального вироку

Новини України
18:39

Тука прокоментував відео з анексією Буковини Румунією

Аматорське відео про анексію Буковини Румунією прокоментував заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука. Провокаційний ролик під назвою «Румуно-українська війна 2022» має російський слід

Новини України
13:43
Новини партнерів
Загрузка...