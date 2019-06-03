Starlink: астрономи заявляють, що супутники Маска витіснять зорі з неба, фото — The Irish Times

https://racurs.ua/ua/n122724-suputnyky-maska-vytisnyat-zori-z-neba-astronomy.html

Ракурс

Астрономи у США стурбовані тим, що супутники, які почала запускати компанія Ілона Маска у межах проекту Starlink, будуть сяяти яскравіше, ніж зірки.

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Вчені заявили, загальний доступ в інтернет — гідна мета, але супутники занадто сильно сяють, повідомляє 3 червня The New York Times.

Це погано як і з естетичної точки зору, так і з точки зору астрономічних спостережень: супутники будуть неминуче потрапляти в поле зору телескопів. Супутниками цікавляться й інші компанії, крім SpaceX. Отже, скоро в небі може з’явитися стільки блискучих об'єктів, що сузір’я можна буде розрізняти насилу, — заявили астрономи.

У травні SpaceX запустила перші 60 супутників для своєї системи інтернету Starlink. Вони засвітилися інтенсивніше, ніж Полярна зірка — найяскравіша на небі. Справа в тому, що сонячні панелі супутників відбивають світло назад на Землю. Всього ж компанія Маска планує створити систему з декілької тисяч таких супутників.

Перший запуск в межах проекту відбувся 23 травня із космодрому на мисі Канаверал. Старт Starlink відбувся з третьої спроби, оскільки раніше запуск кілька разів переносився.