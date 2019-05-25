Супутники SpaceX зняли з Землі і виклали відео в інтернет. Фото: Соцпортал

https://racurs.ua/ua/n122349-suputnyky-spacex-znyaly-z-zemli-i-vyklaly-video-v-internet.html

Ракурс

Орбітальні супутники Ілона Маска зняли з Землі. Житель Нідерландів зняв ланцюжок з 60 супутників в небі, які вишикувалися в лінію і рухалися.

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Видовище настільки вразило жителів північного заходу Європи, що прокотилася хвиля повідомлень про НЛО, які активно підтримала преса. Про це повідомив Марко Лангбрук в своєму блозі.

Супутники STARLINK стали першими з запущених SpaceX, які призначені для забезпечення глобального доступу в Інтернет. У небі вони будуть виглядати як велике штучне сузір’я.

За словами Лангбрука, він розрахував місце і час появи супутників і вирішив їх зняти на камеру, проте видовище перевершило всі його очікування. Голландець нарахував щонайменше 56 об'єктів в небі.

Відео він зняв на камеру WATEC 902H з об'єктивом Canon FD 1,8 / 50 мм. Лангбрук стверджує, що в найближчі дні об'єкти будуть активно маневрувати і міняти позиції. У зв’язку з цим яскраво виражений ланцюжок із супутників швидко розсіється.

Супутники запустили на висоту близько 440 км, але найближчим часом вони піднімуться до 550 км над Землею.

Як раніше повідомлялося, супутники запустили з США вночі в четвер 23 травня в 22:30 за місцевим часом (о 5:30 за київським).