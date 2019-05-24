Ракета Falcon 9 із 60 інтернет-супутниками полетіла в космос. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n122301-spacex-vyvela-v-kosmos-raketu-nosiy-falcon-9-iz-60-internet-suputnykamy-video.html

Ракурс

Американська компанія SpaceX, яка спеціалізується на виробництві космічної техніки, успішно запустила ракету-носій Falcon 9 із 60 інтернет-супутниками проекту Starlink.

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Запуск ракети відбувся вночі в четвер 23 травня о 22:30 за місцевим часом (о 5:30 за київським) із космодрому на мисі Канаверал, розташованому в штаті Флорида. Про це повідомляється на сторінці SpaceX у Twitter.

У компанії Ілона Маска запевнили, що супутники були виведені на орбіту на висоту 440 км приблизно через 1 год. та 2 хв. після запуску. Вони досягнуть заданої висоти у 550 км використовуючи двигуни малої тяги. Цей запуск супутників проекту Starlink відбувся з третьої спроби, оскільки раніше запуск кілька разів переносився.

Раніше повідомлялося, що американська компанія SpaceX отримала дозвіл від Федеральної комісії зв’язку США на виведення на орбіту та експлуатацію 7 тис. 518 супутників зв’язку, що будуть використовуватися для створення глобального інтернету.

Нагадаємо, у травні ракета носій Falcon 9 вивела на орбіту космічний вантажний корабель від американської компанії SpaceX Dragon. На цьому кораблі відправили провізію, обладнання та прилади на міжнародну космічну станцію.