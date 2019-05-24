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Ракета Falcon 9 с 60 интернет-спутниками полетела в космос. Фото: flickr.com

SpaceX вывела в космос ракету-носитель Falcon 9 с 60 интернет-спутниками (ВИДЕО)

24 мая 2019, 08:55
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Американская компания SpaceX, которая специализируется на производстве космической техники, успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта Starlink.

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Запуск ракеты произошел ночью в четверг 23 мая в 22:30 по местному времени (в 5:30 по киевскому) с космодрома на мысе Канаверал, расположенном в штате Флорида. Об этом сообщается на странице SpaceX в Twitter.

У компании Илона Маска заверили, что спутники были выведены на орбиту на высоту 440 км примерно за 1 час. и 2 мин. после запуска. Они достигнут заданной высоты в 550 км используя двигатели малой тяги. Этот запуск спутников проекта Starlink состоялся с третьей попытки, поскольку ранее запуск несколько раз переносился.

Ранее сообщалось, что американская компания SpaceX получила разрешение от Федеральной комиссии связи США на выведение на орбиту и эксплуатацию 7 тыс. 518 спутников связи, которые будут использоваться для создания глобального интернета.

Напомним, в мае ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту космический грузовой корабль от американской компании SpaceX Dragon. На этом корабле отправили провизию, оборудование и приборы на международную космическую станцию.

Источник: Ракурс


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